Фестиваль "Формула Студент" проходит в Парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 15:00

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В Парке Горького проходит фестиваль "Формула Студент". «Формула Студент» — масштабный городской праздник автоспорта и науки, главная цель которого поддержать студенческие проекты, в которых сочетаются креативное начало и технические достижения молодых конструкторов. Участникибудут испытывать собственноручно собранный гоночный болид, защищать стратегию его выхода на рынок и бизнес-модель. Эксперты в области машиностроения и автоспорта оценят проекты и наградят лучшую команду на торжественной церемонии «Кубка инженеров». «Формула Студент» — часть обширной программы по профнавигации, которая реализуется в столице, с целью популяризации инженерных специальностей среди молодёжи. Московские соревнования «Формула Студент» – событие не только для команд-участников, но и для всех любителей автоспорта и эффектных представлений. В программе фестиваля гонки, мастер-классы чемпионов, соревнования по картингу и специальная детская программа. Организатором фестиваля выступает Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города, который формирует систему профнавигации молодежи Москвы. Занятия в Центрах инновационного молодёжного творчества, детских технопарках, заключение отложенных трудовых договоров, участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах выстраиваются в логичную последовательность подготовки высококвалифицированных специалистов, которые ещё в школе начинают осваивать профессии будущей Москвы.