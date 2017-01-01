Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:47
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На юго-востоке столицы в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах. «Столкновение легковых автомобилей "Nissan" и "Skoda" произошло в районе д. 2/15 по ул. Окская. В результате аварии пострадали четыре человека. Трое из них, в том числе и ребенок, госпитализированы. Еще один взрослый от медицинской помощи отказался», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного управления ГБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. На месте работают два экипажа ГИБДД.
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