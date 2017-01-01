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В столице солнечно и тепло

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:10
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23 сентября погода в столице выдалась солнечная и тёплая. Температура воздуха составляет +16°C. В воскресенье погода существенно не изменится.

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