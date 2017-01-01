Автомобиль такси сбил ребёнка на самокате на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. На Медынской улице, напротив дома № 5а, автомобиль "Хёндай Солярис" принадлежащий службе такси совершил наезд на ребёнка. Автомобиль двигался по Медынской улице в сторону Харьковской улицы, ребёнок на самокате начал переезжать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля поздно заметил ребёнка и сбил его, задев левой стороной автомобиля. В результате ДТП пострадавший получил различные травмы. На место прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Пострадавшего после осмотра госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.