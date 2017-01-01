Крупное дтп на Севастопольском проспекте, с 6 автомобилями.
- Автор:
- Владимир Галоян
- Дата публикации:
- 19:15
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- 44
Севастопольский пр., 28 к.4, Москва, напротив юго-заподной префектуры, на пешеходном переходе сталкнулись четыре автомобиля, кто виноват непонятно, в центре разделительная полоса. Как можно здесь влететь в лобовуху?! Приехала несколько карет скорой помощи друг за другом, пожарная и верталет. О пострадавших неизвестно, к моему приходу увезли всех видимо или находились в стоящих автомобилях скорой помощи.
- 44
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