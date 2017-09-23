V Открытый кубок по мини-футболу ТВСЗ 23.09.2017 г. в честь Дня машиностроителя г. Тихвин

Автор: Leobr Дата публикации: 10:09

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Уже пятый турнир проводят тихвинские вагоностроители и их коллеги с других городов. Не первый раз и успешно играли также сотрудники МЧС, металлурги, священнослужители, научные работники. И погода самая футбольная - солнечно и почти безветренно. Предлагаю кадры начала турнира (случайно снял будущих победителей) и награждение - в промежутке снимал творческий фестиваль, о нем позже.