Церемония открытия фестиваля «Круг Света» в районе Останкино

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В столице стартовал Московский международный фестиваль «Круг Света». Одной из главных площадок которого является Останкинская телебашня. На Останкинской башне и глади Останкинского пруда развернулось потрясающее музыкально-мультимедийное шоу с использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазеров и огня. При помощи современных водных и пиротехнических технологий, а также магии света и музыки зрители перенеслись на сказочные Лавандовые поля, к подножию Ниагарского водопада, в самое сердце парка Йеллоу-стоун и Пещеры Бамбуковой флейты и др. Церемония открытия завершилась 15-минутным грандиозным пиротехническим шоу с задействованием Останкинской башни. В рамках фестиваля Останкинская телебашня высотой 540 метров поочередно превращалась в Эйфелеву башню (300 метров), дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров) и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра), а также в телебашни Торонто (553 метра), Шанхая (486 метров), Токио (332 метра) и Сиднея (309 метров). Световые шоу на тему «Семь высочайших строений мира» пройдут также 24 сентября в 20:00.