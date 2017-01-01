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Пожар в Лазаревском районе города Сочи

Автор:
denis777
Дата публикации:
09:55
  • 23
  • 2

Пожар на набережной в Лазаревском районе города Сочи.

  • 23
  • 2

Комментарии (2)

  • MRSlava
    01:01
    Уважаемый автор, кто автор этих видео?
  • reporterA94
    11:05
    Я фигею с людей.... Стоят, смотрят, танцуют... Хотели повторить судьбу Хромой Лошади что ли!???!!!
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