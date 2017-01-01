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В «Лужниках» прошел футбольный турнир "MasterCard CUP – 2017"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:07
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Служащие ведущих банков России провели в «Лужниках» 13 футбольный турнир "MasterCard CUP – 2017".

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