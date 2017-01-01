Огненное шоу в парке Боровика на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 23.09 23:55
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Вечером 23 сентября в парке Артёма Боровика на юго-востоке Москвы состоялось огненное шоу Анастасии Обертаевой. Артисты танцевали с горящими шестами и веерами. За пожарной безопасностью в парке следили сотрудники МЧС 86-й пожарной части. А пока всё было безопасно, дети могли осмотреть пожарную машину, посидеть в кабине и даже примерить каску пожарного. Дети были очень довольны.
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