Московский международный фестиваль «Круг света» открылся в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:12

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Московский международный фестиваль «Круг света» - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы. Москва вновь превратилась в центр притяжения света, на её культовых зданиях развернулись красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озарили улицы, а фантастические мультимедийные шоу с использованием света, огня и лазеров подарили незабываемые впечатления и яркие эмоции. Прийти и насладиться представлениями можно бесплатно по 27 сентября. Вход на все площадки фестиваля свободный.