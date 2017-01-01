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В столице стартовал фестиваль "Круг света"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
00:26
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Вечером 23 сентября в заповеднике Царицыно стартовал фестиваль "Круг света". С 23 по 27 сентября парк «Царицыно» в рамках фестиваля "Круг света" предстанет для посетителей в новом сказочном свете. Зрителей ожидает аудиовизуальное шоу на фасаде Большого дворца, живые выступления арт-группы Soprano Турецкого и пианиста Дмитрия Маликова под аккомпанемент света и музыки, завораживающее шоу фонтанов на Царицынском пруду и удивительные световые инсталляции, сообщается на сайте организатора фестиваля. Ежедневно, с 19:30 до 23:00 посетители смогут увидеть впечатляющий аудиовизуальный спектакль "Дворец чувств" на здании Большого Екатерининского дворца и завораживающее светомузыкальное шоу фонтанов на Царицынском пруду. 24 сентября здесь выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого, а в остальные дни уникальный вокал женского коллектива прозвучит в записи, сопровождая собой видеопроекции на фасаде дворца. На следующий день, 25 сентября, даст концерт Народный артист России Дмитрий Маликов. На Царицынском пруду состоится шоу фонтанов — в сопровождении произведений русских композиторов они превратятся в водный оркестр. В парке гости увидят и оригинальные инсталляции ведущих световых дизайнеров со всего мира. Фестиваль "Круг света" состоится в Москве в седьмой раз и обещает стать одним из самых зрелищных событий предстоящей осени. По традиции, все представления, а также обучающие семинары мастеров светового дизайна проходят на городских площадках в общедоступном бесплатном формате, привлекая ежегодно многомиллионную аудиторию, включая жителей Москвы и Подмосковья, российских и иностранных туристов.

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