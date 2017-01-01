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Первый снег в Прокопьевске Кемеровской области

Автор:
Ser_Golubtsov
Дата публикации:
09:56
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Первый снег выпал в ночь с 23 на 24 сентября. В обычные годы первые снежинки начинают лететь во второй декаде октября. Но в этом году мощное арктическое вторжение принесло снегопады на 3 недели раньше срока. Высота первых сугробов совсем небольшая-около 2-3 см. Снег отмечали на большей территории западной Сибири: Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край. По прогнозам синоптиков особо не потеплеет: снег стихнет к вечеру, но холодно будет на протяжении всей недели.

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