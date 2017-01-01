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Первый снег в Горно-Алтайске

Автор:
Yurii0976
Дата публикации:
10:09
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Первый снег выпал в г. Горно-Алтайске 24 сентября 2017 года, зелень утопает в снегу, зима вступает свои права. Температура воздуха около 0 градусов.

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