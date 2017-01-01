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Последствия серьёзного пожара в Лазаревском

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:20
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Последствия серьёзного пожара на набережной в Лазаревском. В результате пожара сгорели все постройки.

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