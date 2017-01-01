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На улице Лескова фура совершила наезд на пешехода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:15
  • 65
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Утром 24 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Лескова, у дома 23, фура сбила женщину-пешехода. Фура в составе тягача "Мерседес" двигалась по улице Лескова в направлении Алтуфьевского шоссе. Со слов водителя фуры, женщина решила перейти проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Фура сбила женщину. На место ДТП незамедлительно прибыли бригада Скорой помощи и ДПС. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в одну из больниц города. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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Комментарии (1)

  • tim777
    12:06
    АГН в 11:55: http://www.mskagency.ru/materials/2707973
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