Вид с Ратуши на ганзейский город Витебск, Республика Беларусь

Автор: Leobr Дата публикации: 12:40

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В восстановленном здании Ратуши сейчас располагается Витебский государственный краеведческий музей. В его фондах и археология древнего края и военная история, показано разнообразие живой природы. Народные промыслы и работы взрослых и юных художников представлены в тематических выставках, которые регулярно обновляются. В соседнем здании находится Художественный музей. А с обзорной площадки Ратуши можно увидеть весь Витебск - его центральную старинную часть - восстановленные соборы и дворцы, амфитеатр известного музыкального фестиваля "Славянский базар". Название города Витебск - от названия реки Витьба, что впадает здесь в Западную Двину. Наполеон Бонапарт, остановившись здесь на две недели летом 1812 года, первоначально хотел отложить военные дела до следующего года ("Кампания 1812 года закончена, кампания 1813 года завершит остальное". Но неожиданно прервав свой отдых, продолжил поход на Восток - и как известно уже без остановок вернулся во Францию. Еще улицы Витебска помнят художника и поэта Марка Шагала, художник Казимир Малевич также здесь работал почти век назад.