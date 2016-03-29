"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вид с Ратуши на ганзейский город Витебск, Республика Беларусь

Вид с Ратуши на ганзейский город Витебск, Республика Беларусь

Автор:
Leobr
Дата публикации:
12:40
  • 19
  • 0

В восстановленном здании Ратуши сейчас располагается Витебский государственный краеведческий музей. В его фондах и археология древнего края и военная история, показано разнообразие живой природы. Народные промыслы и работы взрослых и юных художников представлены в тематических выставках, которые регулярно обновляются. В соседнем здании находится Художественный музей. А с обзорной площадки Ратуши можно увидеть весь Витебск - его центральную старинную часть - восстановленные соборы и дворцы, амфитеатр известного музыкального фестиваля "Славянский базар". Название города Витебск - от названия реки Витьба, что впадает здесь в Западную Двину. Наполеон Бонапарт, остановившись здесь на две недели летом 1812 года, первоначально хотел отложить военные дела до следующего года ("Кампания 1812 года закончена, кампания 1813 года завершит остальное". Но неожиданно прервав свой отдых, продолжил поход на Восток - и как известно уже без остановок вернулся во Францию. Еще улицы Витебска помнят художника и поэта Марка Шагала, художник Казимир Малевич также здесь работал почти век назад.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

50 1
11.05 13:55 | ailari
Сильный снег прошёл в Минске
220 0
29.03.2016 17:46 | mreportertv
Молодожёны и тёща подрались на улице Витебска