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Главная  /  Репортажи  /  Лубянская площадь после реконструкции в рамках программы "Моя улица"

Лубянская площадь после реконструкции в рамках программы "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:40
  • 22
  • 1

Обновленная Лубянская площадь после реконструкции стала пешеходной.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    13:18
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:12 http://www.mskagency.ru/materials/2707979 24.09.17. Ссылка на портал добавлена.
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