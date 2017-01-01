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В Покрове в результате ДТП перевернулась "Скорая помощь"

Автор:
Gortop33
Дата публикации:
16:33
  • 27
  • 0

В Покрове в результате ДТП перевернулась "Скорая помощь".

  • 27
  • 0

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