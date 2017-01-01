ДТП на северо-востоке Москвы

Автор: Стрелец Дата публикации: 17:52

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Около 17 часов на проспекте Мира на перекрёстке с Новоалексеевской улицей около дома 112, при движении в сторону области столкнулись два автомобиля. Со слов пассажира Hyundai, впереди идущий автомобиль резко затормозил, а девушка-водитель Hyundai не успела среагировать и въехала в Volkswagen. А со слов водителя Volkswagen: "он вообще не в курсе как всё произошло, он в это время находился в машине". Пострадавших нет. Первыми на место ДТП прибыли сотрудники "Дорожного патруля". Сотрудники ДПС, в связи с дежурством на фестивале "Круг света", с прибытием на место незначительного ДТП не торопятся. Причины и виновника ДТП выявит группа разбора.