Открытие "Круга света" в Останкино

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 18:25

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Как и анонсировалось заранее, в прошедшую субботу 23 сентября, на Останкинском пруду, возле знаменитой на весь мир телебашни с грандиозным размахом и бесспорным успехом феерично в прямом смысле слова прошла торжественная церемония открытия Седьмого московского международного фестиваля светотехнического дизайна КРУГ СВЕТА 2017! Ради справедливости нужно отметить, что похожая церемония открытия данного фестиваля в этом же месте, уже имела место быть в 2015 году. Вполне возможно, организаторы фестиваля КРУГ СВЕТА решили в этом году не изобретать велосипед, и повторить то, что недавно имело уже оглушительный успех! Тем не менее, не смотря на многое сходство между двумя церемониями, в этом году были и некоторые новшества: огромного размера прямоугольной формы экран для видео 3D-проекций был расположен по всему периметру берега пруда. Красивейшая световая и лазерная графика сопровождали выстроенные новеллы, а всемирно знаменитые хиты придавали шоу завораживающий шарм! Конечно же, церемония открытия никак не могла обойтись без световых танцующих фонтанов и грандиозного салюта с потрясающим пятнадцатиминутным фейерверком. Эти салюты и фейерверки громыхали по ходу всей программы. Но самое величественное и грандиозное было припасено на финал - по всей высоте Останкинской телебашни были расположены пусковые установки, из которых и запускался один из самых красивейших фейерверков в России. Фестиваль Круг Света открылся, и на протяжении предстоящих пяти дней вплоть до среды, будет всех нас радовать своими программами.