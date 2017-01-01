Первый в России фестиваль стекла Moscow Glass Fest прошёл на ВДНХ

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23 и 24 сентября 2017 года в Парке ремёсел на Главной выставке страны проходил первый в России фестиваль Moscow Glass Fest, в программе которого были: выставка и ярмарка изделий из стекла, историческая реконструкция «Древнее стеклоделие» и многое другое. Музыкальная программа была созвучна теме праздника — перед гостями выступили кристаллофонист Александр Лемешев в сопровождении струнного квартета и бутылофонист Фёдор Григорьев. После всего увиденного посетителям, конечно же, захотелось проявить себя в стекольном деле, включить фантазию и создать что-нибудь прекрасное. В этом им помогали ведущие мастер-классов. Мастера научили всех желающих работать в разных техниках – спекание стекла, витраж и мозаика. Мало кто ушёл без подарков.