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Главная  /  Репортажи  /  Спасение кота из электрощита в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан

Спасение кота из электрощита в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан

Автор:
gray102str
Дата публикации:
22:02
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Я шёл с работы домой. Поднимаясь по лестнице, увидел открытый, электрошкаф, который обычно всегда закрыт. Подошёл к нему и увидел, что-то чёрное, думал крыса. Присмотревшись понял, что это кот. Думал, что он уже мертвый, тем более зная наши элетрощиты, где чёрт ногу сломит и выжить кажется не возможно. Потыкав легонько в него отвёрткой (благо работаю электромонтажником) понял, что он живой. Оценив обстановку, измеряю фазу, дабы узнать где опасные места и приступил к спасению. Хорошо, что кот сильно не дергался, хотя по началу и пытался залезть дальше. Всё прошло успешно, кот был накормлен и выпущен. Только вот до сих пор мучает вопрос, учитывая то, как я его вытаскивал. Как он туда попал?

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

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