Мотоциклисты проехали колонной на северо-востоке столицы

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Днём 24 сентября на северо-востоке столицы у ВДНХ собралось большое количество мотоциклистов. Правда, из за подготовки к фестивалю "Круг Света", сотрудники ДПС попросили всех покинуть площадку у ВДНХ. Огромная колонна переместилась к памятнику "Рабочему и колхознице". Правда, и оттуда их попросили. Затем колонная двинулась по улице Сергея Эйзенштейна и свернули во 2-й Сельскохозяйственный проезд. Всю дорогу за колонной двигался автомобиль ДПС.