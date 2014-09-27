"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мотоциклисты проехали колонной на северо-востоке столицы

Мотоциклисты проехали колонной на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:40
  • 0
  • 0

Днём 24 сентября на северо-востоке столицы у ВДНХ собралось большое количество мотоциклистов. Правда, из за подготовки к фестивалю "Круг Света", сотрудники ДПС попросили всех покинуть площадку у ВДНХ. Огромная колонна переместилась к памятнику "Рабочему и колхознице". Правда, и оттуда их попросили. Затем колонная двинулась по улице Сергея Эйзенштейна и свернули во 2-й Сельскохозяйственный проезд. Всю дорогу за колонной двигался автомобиль ДПС.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
20:37 | tim777
В столице продолжается бабье лето
3 0
20:37 | Max_019
Первый в России фестиваль стекла Moscow Glass Fest прошёл на ВДНХ
668 1
27.09.2014 15:39 | LaimeLaim
Акция байкеров «Свеча Памяти 2014»