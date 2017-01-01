Спасатели ликвидировали последствия ДТП на проспекте Андропова

Автор: denis947 Дата публикации: 20:58

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144 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193844

Вечером на юге Москвы произошло ДТП. Водитель внедорожника "Хонда", двигаясь по проспекту Андропова в сторону центра на пересечении с улицей Трофимова, резко почувствовал себя плохо и стал терять управление. Машина на полном ходу въехала на земляной склон перед въездом в тоннель. Проехав по склону около 15 метров внедорожник остановился перед стеной тоннеля. К счастью автомобиль не опрокинулся. Прибывшие на место вызова пожарные вытащили из стоящей в наклонном положении машины водителя и пассажирку и передали их медикам. Женщина не пострадала, а у водителя диагностировали приступ. Чтобы спустить со склона автомобиль на место прибыли спасатели и пожарно-спасательный кран. С помощью опор машину стабилизировали в положении и затем с помощью крана подняли и спустили на проезжую часть.