День Машиностроителя - в Тихвине на празднике у ДК выступила группа "Чиж и Ко"

Автор: Leobr Дата публикации: 22:16

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Как и запланировано после награждения передовиков производства ТВСЗ (Тихвинского вагоностроительного завода) перед собравшимися выступила известная группа "Чиж и Ко". Но впервые концерт провели на улице - на сцене у ДК имени Н.А.Римского-Корсакова, за что все благодарны организаторам праздника и конечно самим артистам. И это не случайно - большой зал все равно не смог бы поместить всех желающих посмотреть и послушать эту группу - на площади собралось несколько тысяч зрителей. Потом был праздничный фейерверк в честь Дня Машиностроителя - о нем следующий репортаж.