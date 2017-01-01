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Главная  /  Репортажи  /  Чудеса природы в Нижегородской области. Грибы - сиамские близнецы

Чудеса природы в Нижегородской области. Грибы - сиамские близнецы

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
22:18
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2 дня собирали грибы. В итоге набрали по 6 корзин на двоих. Такое ощущение, что грибы только начинают вылазить. Много червивых. Основная масса боровиков и белых растет как обычно - на горках обросших мхом. Почти закончились лисички. Встречалось очень мало и редко. А грибы по-прежнему растут семейками! Нашел один — ходишь и смотришь вокруг. Погодка порадовала. По солнцу очень просто ориентироваться в лесу — это помогало зайти подальше в глубь. В общей сложности пройдено около 10 км. Старался выбирать лес без травы. А этот гриб (или грибы) - сложно определить о каком количестве идёт речь, захотелось показать и вам. Раньше таких не видел.

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