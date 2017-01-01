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Главная  /  Репортажи  /  День Машиностроителя в Тихвине завершился праздничным фейерверком

День Машиностроителя в Тихвине завершился праздничным фейерверком

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:25
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После окончания выступления группы "Чиж и Ко" на сцене у ДК имени Н.А.Римского-Корсакова, г. Тихвин - зрители переместились на Фестивальную площадку. Только она и смогла вместить всех, кто захотел посмотреть праздничный фейерверк в честь Дня Машиностроителя. А пришли не только работники ТВСЗ - который и организовал эту красоту - впервые в Тихвине фейерверк запускали с острова на Таборах перед мужским монастырем. И несколько фото снова у ДК - идет погрузка на автоплатформу настоящей железнодорожной тележки, которую во время праздника разрисовали юные и взрослые "художники". Праздник закончился.

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