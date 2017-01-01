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Открытие фестиваля "Круг света" в Останкино (фоторепортаж)

Автор:
wincomm
Дата публикации:
22:34
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Одними из главных площадок Московского международного фестиваля «Круг Света» стала Останкинская башня и Останкинский пруд. Здесь развернулось потрясающее музыкально-мультимедийное шоу с использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазеров и огня. При помощи современных водных и пиротехнических технологий, а также магии света и музыки зрители перенеслись на сказочные Лавандовые поля, к подножию Ниагарского водопада, в самое сердце парка Йеллоу-стоун и Пещеры Бамбуковой флейты, испытали жар пустыни Сахары или освежающий бриз Большого Барьерного рифа.

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