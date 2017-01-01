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Ход строительства плавательного центра в "Лужниках"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:00
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После реконструкции бассейн «Лужники» станет современным плавательным центром. На площади в 56,5 тысячи «квадратов» откроется спортивный бассейн на 10 дорожек длиной 50 метров и два тренировочных бассейна для взрослых и детей размером 25 на шесть метров (по три дорожки в каждом). Кроме спортивной инфраструктуры, здесь будет аквапарк и спа-зона, посетить которые смогут все желающие. Смогут здесь отдыхать и маломобильные граждане.

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