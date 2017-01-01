На Гостиничной улице в Москве с 25 сентября введена платная парковка

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Парковочные места на Гостиничной улице в районе Марфино стали платными с 25 сентября. Стоимость парковки — 40 рублей в час. Чтобы ставить машину на платных парковках, не внося почасовую оплату, жители Гостиничной могут оформить резидентное парковочное разрешение. Оно позволяет бесплатно парковаться с 20.00 до 8.00, а при внесении годовой резидентной платы в размере 3 тыс. рублей — круглосуточно. Разрешение можно оформить в любом центре госуслуг «Мои документы» либо через сайт mos.ru. Платные парковки в Марфине уже есть: в префектуре СВАО напомнили, что в прошлом году в зону платных парковок были включены Гостиничный проезд, Станционная улица и Сусоколовское шоссе. Резидентное разрешение позволяет парковаться на любом платном месте в пределах своего района.