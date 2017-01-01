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Электропоезда серии “Иволга” могут появиться на Белорусском и Ярославском направлениях МЖД

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:07
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Электропоезда серии “Иволга” могут появиться на Белорусском и Ярославском направлениях МЖД. В этих составах мало посадочных мест, поэтому их целесообразно использовать на коротких маршрутах, где поездка длится не дольше 20-25 минут. В следующем году должен быть построен дополнительный главный путь от Одинцово до Белорусского вокзала, что позволит на маршрут добивать электропоездов. Кроме того, “Иволги” могут появиться на Ярославском направлении, которые будут курсировать до Мытищ.

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