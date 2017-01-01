На трассе М7 во Владимирской области ночью произошло серьёзное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля

46

46 0

46

46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193860

Ночью на трассе М-7, перед Покровом, (в сторону Московской области) произошло ДТП с участием фуры иностранного производства и легкового автомобиля.По всей видимости, водитель легкового автомобиля не справился на высокой скорости с управлением, пересёк двойную сплошную и допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. От сильнейшего удара легковушку разорвало на части. Движение по М-7 ночью было сильно затруднено в обоих направлениях.На месте аварии работали оперативные службы Владимирской области. Информация о пострадавших - не уточняется.