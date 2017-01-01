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На трассе М7 во Владимирской области ночью произошло серьёзное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
09:52
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Ночью на трассе М-7, перед Покровом, (в сторону Московской области) произошло ДТП с участием фуры иностранного производства и легкового автомобиля.

По всей видимости, водитель легкового автомобиля не справился на высокой скорости с управлением, пересёк двойную сплошную и допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. От сильнейшего удара легковушку разорвало на части. Движение по М-7 ночью было сильно затруднено в обоих направлениях.

На месте аварии работали оперативные службы Владимирской области. Информация о пострадавших - не уточняется.

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