Фура протащила легковушку несколько сотен метров по дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:20
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Огромная фура - таранит легковушку. И катит её перед собой - несколько сотен метров. Не останавливаясь. Можно подумать, что это - месть водителю седана от водителя грузовика. Но на деле всё - прозаичнее.
Сообщается, что дальнобойщик с высоты своей кабины просто не заметил куда более компактный автомобиль. Врезался в него. И потащил вперёд. Опомниться его заставили лишь громкие крики очевидцев. К счастью - никто не пострадал.
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