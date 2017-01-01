"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фура протащила легковушку несколько сотен метров по дороге в Китае

Фура протащила легковушку несколько сотен метров по дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:20
  • 11
  • 0

На этих кадрах - курьёзное ДТП в Китае.

Огромная фура - таранит легковушку. И катит её перед собой - несколько сотен метров. Не останавливаясь. Можно подумать, что это - месть водителю седана от водителя грузовика. Но на деле всё - прозаичнее.

Сообщается, что дальнобойщик с высоты своей кабины просто не заметил куда более компактный автомобиль. Врезался в него. И потащил вперёд. Опомниться его заставили лишь громкие крики очевидцев. К счастью - никто не пострадал.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
11:58 | mreportertv
Автобус протаранил отбойник на дороге в Корее
46 0
09:52 | Artem_077
На трассе М7 во Владимирской области ночью произошло серьёзное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля
267 3
24.09 11:15 | Max_019
На улице Лескова фура совершила наезд на пешехода
120 0
13.09 12:02 | mreportertv
Топливный танкер взлетел на воздух в Китае
244 1
28.07 16:27 | Viktor Voroshilov
Погрузчик взял на таран легковой автомобиль в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)