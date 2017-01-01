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Главная  /  Репортажи  /  Колесо отвалилось от КамАЗа и врезалось в легковушку на дороге под Волгоградом

Колесо отвалилось от КамАЗа и врезалось в легковушку на дороге под Волгоградом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:31
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Колесо, которое оторвалось от КамАЗа на автотрассе, едва не убило водителя легковой машины.

Об этом он сам рассказал в социальных сетях и в подтверждение выложил видео с регистратора. По словам автора ролика, он ехал из Крыма в Башкирию, и внезапно заметил на дороге опасную помеху. Колесо, как сообщается, угодило в дверь легковушки, теперь ее владельцу придется потратить кругленькую сумму на ремонт.

И все-таки в комментариях водитель пишет, что ему трижды повезло. После внезапного маневра он избежал лобового удара, не вылетел на встречную полосу, где мог погибнуть, а также не угодил в кювет.
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