Колесо отвалилось от КамАЗа и врезалось в легковушку на дороге под Волгоградом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:31
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Об этом он сам рассказал в социальных сетях и в подтверждение выложил видео с регистратора. По словам автора ролика, он ехал из Крыма в Башкирию, и внезапно заметил на дороге опасную помеху. Колесо, как сообщается, угодило в дверь легковушки, теперь ее владельцу придется потратить кругленькую сумму на ремонт.
И все-таки в комментариях водитель пишет, что ему трижды повезло. После внезапного маневра он избежал лобового удара, не вылетел на встречную полосу, где мог погибнуть, а также не угодил в кювет.
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