Автомобиль без водителя протаранил несколько машин в Старом Осколе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:54
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Участники дорожного движения сняли на видео, как по встречной полосе на приличной скорости двигался автомобиль. За рулем которого, как сообщают очевидцы, никого не было. Машина, как видно на кадрах, виляла по трассе - то и дело норовя врезаться в какой-нибудь автомобиль.
Местные интернет-издания сообщают, что от столкновения с "машиной-призраком" не удалось уйти нескольким автомобилям, в том числе - маршрутке. Остановилась неуправляемая легковушка, врезавшись в другой автомобиль. По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал. Каким образом машина ушла от своего хозяина - пока неизвестно.
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