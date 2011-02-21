В Серпухове на перекрёстке произошло ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:15
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По словам очевидцев, автолюбитель на светлой "Хонде" решил проскочить на красный свет. Однако на пересечении улиц Володарского и 1-ой Московской столкнулся с тёмным внедорожником. В результате легковушка пробила ограждение и вылетела на тротуар. А "Тойоту" отбросило на встречную полосу.
По счастливой случайности в момент аварии на пешеходной дорожке не было людей. Помощь участникам ДТП оказала прибывшая на место карета "скорой помощи".
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