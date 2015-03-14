Северное сияние сняли на видео с борта МКС
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:27
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Ролик сразу стал популярен в интернете. Тысячи лайков, репостов и восторженных комментариев! И это неудивительно. За несколько секунд ускоренной съёмки можно увидеть как над Землёй проносятся изумрудного цвета полосы. Затем они становятся лиловыми и в финале видео - светло-голубыми.
В описании к ролику Рэнди Брезник объяснил причины цветового многообразия северного сияния. Он пояснил, что все зависит от состава атмосферы. Например, самый популярный цвет этого природного явления - зеленый - производится молекулами кислорода, расположенными на расстоянии около 60 миль над землей.
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