Незапланированный фонтан забил из-под земли в Красноярске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:43
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На улице 60 лет Октября забил фонтан горячей воды. Струи поднимались на высоту до 15 метров. Кипятком, как видно на кадрах, залило парковку и дорогу рядом. Водители, которые оказались поблизости, поспешили уехать. На место ЧП вызвали не только коммунальщиков, но и наряд ДПС для регулировки движения.
Сообщается, что в районе прорыва подмыло грунт. Очевидцы рассказывают о фрагментарных провалах асфальта.
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