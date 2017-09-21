"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Незапланированный фонтан забил из-под земли в Красноярске

Незапланированный фонтан забил из-под земли в Красноярске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:43
  • 13
  • 0

Бесплатная автомойка неожиданно возникла в Красноярске.

На улице 60 лет Октября забил фонтан горячей воды. Струи поднимались на высоту до 15 метров. Кипятком, как видно на кадрах, залило парковку и дорогу рядом. Водители, которые оказались поблизости, поспешили уехать. На место ЧП вызвали не только коммунальщиков, но и наряд ДПС для регулировки движения.

Сообщается, что в районе прорыва подмыло грунт. Очевидцы рассказывают о фрагментарных провалах асфальта.
  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:54 | mreportertv
Пожарный с риском для жизни вынес из здания горящий газовый баллон
42 0
23.09 12:58 | AlekcDolche
Ржавая вода течёт из крана в Новой Москве (21.09.2017 г.)
70 0
06.09 18:33 | fadik855885
В Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко прорвало трубу
52 0
25.08 08:28 | Lida Illarionova
В Красноярске пошёл дождь
52 1
15.09 09:46 | vovken
В Саратове не устраняют коммунальную аварию пять дней