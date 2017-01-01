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Главная  /  Репортажи  /  Пожарный с риском для жизни вынес из здания горящий газовый баллон

Пожарный с риском для жизни вынес из здания горящий газовый баллон

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:54
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Суровый китайский пожарный стал звездой интернета. Благодаря этим кадрам мужчина прославился не только во своей стране, но теперь уже и на весь мир.

И все потому, что рискуя собственной жизнью, вынес из горящего здания баллон, из которого вырывалось пламя. При этом, сначала он поставил его прямо на дорогу, где было довольно много людей. Но потом все же отнес в сторону.

Но, по мнению пользователей Сети, складывается ощущение, что в какой-то момент пожарный не совсем понимал, что ему делать. И, например, сам от горящего баллона отходил как-то неторопливо. Впрочем, очевидно, это не умаляет его заслуг.
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