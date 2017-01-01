Пожарный с риском для жизни вынес из здания горящий газовый баллон
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:54
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И все потому, что рискуя собственной жизнью, вынес из горящего здания баллон, из которого вырывалось пламя. При этом, сначала он поставил его прямо на дорогу, где было довольно много людей. Но потом все же отнес в сторону.
Но, по мнению пользователей Сети, складывается ощущение, что в какой-то момент пожарный не совсем понимал, что ему делать. И, например, сам от горящего баллона отходил как-то неторопливо. Впрочем, очевидно, это не умаляет его заслуг.
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