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Отдыхающие спасли медведицу на Сахалине

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:13
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А это - кадры, снятые на Сахалине.

Отдыхающим пришлось вызволять из беды медведицу. Сообщается, что зверь провалился в цистерну для воды, которая была зарыта в землю. Самостоятельно выбраться медведица не могла. В цистерну решили опустить толстую палку. Идея, как видно на кадрах, оказалась отличной - животное смогло вскарабкаться по ней наверх.

Когда медведица вылезла, пришлось на всякий случай сразу отогнать ее криками, свистом и выстрелами в воздух. Как рассказали участники спасательной операции, неподалеку ее ждали медвежата.
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