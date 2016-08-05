Отдыхающие спасли медведицу на Сахалине
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:13
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Отдыхающим пришлось вызволять из беды медведицу. Сообщается, что зверь провалился в цистерну для воды, которая была зарыта в землю. Самостоятельно выбраться медведица не могла. В цистерну решили опустить толстую палку. Идея, как видно на кадрах, оказалась отличной - животное смогло вскарабкаться по ней наверх.
Когда медведица вылезла, пришлось на всякий случай сразу отогнать ее криками, свистом и выстрелами в воздух. Как рассказали участники спасательной операции, неподалеку ее ждали медвежата.
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