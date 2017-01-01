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Главная  /  Репортажи  /  Праздничный концерт в Курске чуть не сорвала «воскресшая» женщина

Праздничный концерт в Курске чуть не сорвала «воскресшая» женщина

Автор:
v.bumer50
Дата публикации:
15:14
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В воскресенье, 24 сентября, Курск отмечал свое 985-летие. С утра на многих площадках города проходили разнообразные культурно-спортивные мероприятия, а к вечеру курская молодежь начала стекаться на Красную площадь.

Власти пообещали отличный концерт. И слово свое сдержали.Только вот в самый разгар праздничного вечера, во время выступления сестер Толмачевых, на сцену каким-то чудом пробралась неизвестная женщина и попыталась донести собравшимся благую весть о своем воскрешении и о том, что у нее появится ребенок.

Дальше рассказывать о себе этой воскресшей женщине не дали сотрудники полиции, которые увели ее со сцены для дальнейшего разбирательства.

Далее концерт продолжился без всяких неожиданностей и завершился красочным фейерверком.
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