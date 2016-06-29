Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов
- Автор:
- konkovard
- Дата публикации:
- 16:01
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По словам очевидцев, в понедельник, около 16:00, в строении по адресу Симферопольское шоссе, дом 2 произошёл пожар. По имеющейся информации, на мебельном комбинате загорелся склад с бытовой химией. Над очагом возгорания в небо поднимается огромный столб черного дыма, который видно за несколько километров.
На место происшествия уже прибыли несколько пожарных расчётов, которые ведут сейчас борьбу с огнём. Площадь возгорания, а также информация о причинах ЧП и пострадавших - пока неизвестна.
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