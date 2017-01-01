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Ремонтно-реставрационные работы на стене Кремля в Александровском саду

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:51
  • 12
  • 0

Ремонтно-реставрационные работы проводят на стене и башнях Кремля.

  • 12
  • 0

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