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Два человека пострадали в серьезном ДТП на Киевском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
18:58
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Столкнулись Шевроле Нива и Тойота. Оба автомобиля двигались попутно по Киевскому шоссе в сторону Москвы. В районе поворота на поселок Первомайское, водитель Тойоты допустил столкновение с внедорожником, который двигался впереди. От сильного удара Шевроле закрутило и развернуло против движения. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка автомобиля Тойота и водитель Тойоты. Пострадавшие были госпитализированы на вертолете ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП) в ГКБ №36. Водитель Шевроле не пострадал. Для посадки и взлета вертолета сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по Киевскому шоссе. Образовался затор длиной в 10 км. В настоящее время на месте работают следователи и полицейские.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    19:23
    В 19:23 по М24 25.09.17.
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