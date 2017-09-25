Два человека пострадали в серьезном ДТП на Киевском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:58

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Столкнулись Шевроле Нива и Тойота. Оба автомобиля двигались попутно по Киевскому шоссе в сторону Москвы. В районе поворота на поселок Первомайское, водитель Тойоты допустил столкновение с внедорожником, который двигался впереди. От сильного удара Шевроле закрутило и развернуло против движения. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка автомобиля Тойота и водитель Тойоты. Пострадавшие были госпитализированы на вертолете ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП) в ГКБ №36. Водитель Шевроле не пострадал. Для посадки и взлета вертолета сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по Киевскому шоссе. Образовался затор длиной в 10 км. В настоящее время на месте работают следователи и полицейские.