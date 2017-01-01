Тыквенные персонажи приятгивают любителей селфи на Манежную площадь

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:04

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Любители селфи приходят на Манежную площадь, чтобы сфотографировать симпатичных персонажей на память и себя рядом с ними.