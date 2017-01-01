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Тыквенные персонажи приятгивают любителей селфи на Манежную площадь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:04
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Любители селфи приходят на Манежную площадь, чтобы сфотографировать симпатичных персонажей на память и себя рядом с ними.

  • 8
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