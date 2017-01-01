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Два автомобиля столкнулись на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:39
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Вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Новый Арбат столкнулись а/м "БМВ" и внедорожник "Мерседес-Гелендваген". Оба автомобиля двигались в сторону области в среднем ряду. В районе дома №8, девушка управлявшая а/м "БМВ" не заметила, как двигавшийся поток автомобилей стал сбрасывать скорость. Она попыталась затормозить, однако расстояние до внедорожника двигавшегося впереди оказалось минимальным - машины столкнулись. В результате столкновения оба автомобиля получили мелкие повреждения. Буквально в ту же секунду за аварийными автомобилями стала скапливаться пробка. Движение транспорта оказалось временно затруднено. Дежуривший неподалеку экипаж ГИБДД в оперативном порядке прибыл на место происшествия и аварийные автомобили покинули место ДТП для оформления происшествия на ближайшем посту. Движение транспорта восстановилось. Причина ДТП - невнимательность и несоблюдение дистанции девушки, управлявшей а/м "БМВ".

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