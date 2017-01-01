Водитель самосвала сгорел заживо в ДТП на Боровском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 21:47

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Столкнулись груженый песком самосвал МАН и пустой самосвал КамАЗ. Оба грузовика двигались попутно в сторону Москвы. В районе деревни Пыхтино самосвал КамАЗ стал снижать скорость. В следующее мгновение в него сзади, на большой скорости, врезался МАН. От сильного удара кабину МАНа деформировало, в кабине оказался зажат пострадавший водитель. Подоспевшие очевидцы не смогли помочь водителю, так как МАН после аварии загорелся. За считанные минуты вся кабина грузовика оказалась объята огнем. На место ДТП выехали спасатели и пожарные. С огнем пожарным удалось справиться за 15 минут. Водитель сгоревшего грузовика МАН погиб. Движение по Боровскому шоссе в сторону Москвы оказалось заблокировано на несколько часов. Следователи и полицейские выясняют обстоятельства ДТП.