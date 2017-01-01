Пьяный водитель устроил ДТП на Минском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:01

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Столкнулись Форд Транзит и ВАЗ 2107. ВАЗ двигался по Минскому шоссе в сторону Москвы. На 35 километре трассы в ВАЗ сзади, на большой скорости, врезался Форд. От удара ВАЗ отбросило в отбойник и развернуло. Машина получила серьезные механические повреждения и восстановлению не подлежит. Форд после удара отбросило в правый ряд. В салоне ВАЗа находился только водитель, мужчина не пострадал. В автомобиле Форд ехал водитель и его девушка. После аварии девушка с места сбежала, а водитель остался дожидаться полицию. Позднее выяснилось, что водитель Форда был пьян. Им оказался 30-летний житель поселка Лесной Городок Илья Васильков. Факт употребления алкоголя он отрицать не стал, но и факт управления машиной признавать отказался. Со слов нарушителя, машино управлял якобы другой мужчина, который с места убежал в лес и он его не знает. Эту версию не подтвердил водитель ВАЗа. В ходе короткой перепалки мужчина затеял разборки с сотрудниками ГИБДД. В результате виновника аварии пришлось заковать в наручники и доставить в территориальный отдел полиции. Движение по автотрассе было затруднено на один час.