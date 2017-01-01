Московский дом книги отмечает свой 50-летний юбилей

Автор: tim777 Дата публикации: 22:04

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193900

В этом году исполняется 50 лет одному из самых известных магазинов страны — «Московскому дому книги». Здесь можно не только найти и популярные, и редкие издания, но и встретиться с известными авторами. 25 сентября 1967 года на улице Новый Арбат собрались известные представители культуры, искусства и науки, писатели, видные партийные деятели. В этот день здесь открылся «Московский дом книги» — крупнейший книжный магазин в СССР. В нем обещали представить богатый ассортимент не только художественной, но и экономической, педагогической, технической литературы. И обещание сдержали.Очень скоро «Московский дом книги» стал излюбленным местом как для любителей чтения, так и для специалистов, ищущих книгу той или иной направленности. Открылись естественно-научный, политический, учебно-педагогический, художественный и другие отделы (всего 13). Площадь магазина — 4500 квадратных метров. Большая часть — 3600 «квадратов» — торговые залы.Сюда пришли работать лучшие работники книжной торговли, всего здесь появилось 115 рабочих мест. Кстати, многие из этих людей трудятся в «Московском доме книги» до сих пор.Через 31 год, в 1998-м, магазин включили в состав объединенного центра «Московский дом книги». Здесь ему отвели особое место — он стал центральным магазином сети.Сейчас в магазине продают более 210 тысяч книг — исторических, художественных, медицинских, кулинарных и многих других.Магазин проводит благотворительные акции, книжные фестивали, эстафеты и встречи со знаменитыми авторами, которые представляют здесь свои последние произведения. Книжные новинки презентуют в литературном кафе, в котором также проводят музыкальные вечера. Только за последний год здесь прошли встречи с Татьяной Толстой, Ильей Резником, Ренатом Ибрагимовым, Александром Зацепиным, Дмитрием Дибровым, Блейком Краучем и другими.50-летие «Московский дома книги» на Новом Арбате будут отмечать три дня — с 25 по 27 сентября. Гостей ждут розыгрыш призов за выполнение заданий «Колесо фортуны», флешмоб «С днем рождения», конкурс «Косплей», перформанс артистов Московского театра музыки и драмы Стаса Намина, а также игры с ростовыми куклами, викторины, выступление джаз-певицы Ланы Баженовой, презентация книги Ивана Охлобыстина «Магнификус II» и инструментальное шоу. Актеры ведущих театров столицы прочитают свои любимые детские стихотворения. Кроме того, каждый посетитель сможет подписать открытку с пожеланием и прикрепить ее на светящееся дерево.